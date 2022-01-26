Число пострадавших от взрыва на химзаводе в США выросло вдвое
Вашингтон, 26 января, 2022, 22:08 — ИА Регнум. В результате взрыва, произошедшего на химическом заводе в американском штате Луизиана, пострадали не менее шести человек, сообщает 26 января телеканал KPLC со ссылкой на представителя компании-владельца предприятия.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Взрыв
По данным компании Westlake Chemical, госпитализация потребовалась пятерым пострадавшим от взрыва на химическом заводе, расположенном в городе Уэстлейк.
Ранее сообщалось, что от мощного взрыва резервуара с этилендихлоридом, после которого в небе образовался длинный дымовой шлейф, пострадали три человека, получившие легкие травмы.
Причины взрыва выясняются.
Экстренные службы официальных комментариев пока не дают.