Вена, , 22:08 — REGNUM Европейцы положительно оценивают «нормандский» формат переговоров, но если Россия применит силу в отношении Украины, то ЕС «отреагирует на это четким и единым языком санкций», сообщил 26 января журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

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После встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем глава австрийского правительства заявил, что со стороны Брюсселя «есть готовность к диалогу», и это нужно донести до России. Брюссель одобряет «нормандские» переговоры, признавая их ценность.

Нехаммер «Но одновременно мы должны разъяснить РФ, что для ЕС никогда не может быть политики, связанной с применением силы. Мы это не приемлем. Если РФ решится на это, тогда РФ должна считаться с тем, что Европа отреагирует на это чётким и единым языком санкций».

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