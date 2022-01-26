Женева, Швейцария, , 22:07 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрирован 3 849 131 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9222 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 26 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 356 955 803 носителя вируса, подтверждён 5 610 291 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 2 158 785 выявленных инфицированных и 6189 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.