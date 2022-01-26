Рим, 26 января, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Члены комиссии по конституционным вопросам Европарламента в среду, 26 января, подтвердили полномочия Антонио Таяни в качестве главы комиссии.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Таяни представляет итальянскую партию «Вперед, Италия», координатором которой он является (председатель партии — Сильвио Берлускони).

Кандидатура Таяни рассматривается в настоящее время также и на пост президента Италии.