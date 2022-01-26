Тирана, , 22:09 — REGNUM Несмотря на пандемию, туристический сектор Албании в 2021 году заметно оживился по сравнению с 2020 годом. Сообщается, что в 2021 году страну посетили 5,6 млн иностранцев, что в два раза больше, чем в 2020 г.

Саранда. Албания Anna

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это на 2,9 миллиона меньше, чем в 2019 году.

За спасение туристического сектора в Албании благодарят «патриотический туризм». 46% всех посещений Албании иностранцами приходились на косоваров. На втором месте по числу въехавших туристов находятся Северная Македония, Греция и Италия.

Сообщается, что число албанцев, покидающих страну на время по тем или иным причинам, по-прежнему остается высоким. В 2020 году за границу выехали 2,9 миллиона граждан Албании, в 2021 — 4,2 миллиона.

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