Тирана, 26 января, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Несмотря на пандемию, туристический сектор Албании в 2021 году заметно оживился по сравнению с 2020 годом. Сообщается, что в 2021 году страну посетили 5,6 млн иностранцев, что в два раза больше, чем в 2020 г.

Anna Саранда. Албания

Читайте также: Вучич призвал албанцев и македонцев считать Сербию вторым домом

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это на 2,9 миллиона меньше, чем в 2019 году.

За спасение туристического сектора в Албании благодарят «патриотический туризм». 46% всех посещений Албании иностранцами приходились на косоваров. На втором месте по числу въехавших туристов находятся Северная Македония, Греция и Италия.

Сообщается, что число албанцев, покидающих страну на время по тем или иным причинам, по-прежнему остается высоким. В 2020 году за границу выехали 2,9 миллиона граждан Албании, в 2021 — 4,2 миллиона.