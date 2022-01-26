Москва, , 21:59 — REGNUM На совещании с членами Правительства в среду, 26 января президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку прийти к единому мнению о регулировании рынка криптовалют. Президент отметил, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности.

Алексей Говырин © Александр Толмачев

При регулировании криптовалют необходимо предусмотреть все возможные риски — защитить людей от возможных мошеннических действий с криптовалютами, не допустить их использование для криминальных расчетов, считает секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Блокчейн и криптовалюты сегодня — это источник большого количества инновационных проектов, в которые вовлечены тысячи молодых людей. И для них криптовалюта — это ресурс, современный инструмент экономических отношений, сказал Андрей Турчак, комментируя предложение президент РФ.

«IT-сфера в нашей стране развивается очень стремительно, мы боремся за статус цифрового государства. Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались и работали в России. Для этого и необходимо создавать им такие условия, развивать прогрессивные технологии, — сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что при регулировании этих технологий, мы должны в первую очередь, думать о безопасности граждан.

«Об этом как раз и говорит резидент. Предусмотреть все возможные риски — защитить людей от возможных мошеннических действий с криптовалютами, не допустить их использование для криминальных расчетов. Два года назад мы приняли закон о финансовых активах. Сейчас важно очень внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в нашей стране. Цифровая финансовая инфраструктура — полноценная часть финансовой системы, и, если технологии будут развиваться в рамках закона, это даст новые современные инструменты для людей и отчисления в бюджеты», — заключил Андрей Турчак.

В свою очередь депутат Государственной Думы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») отметил, что, по его мнению, задача государства состоит в том, чтобы создать адекватное правовое регулирование для людей, занятых в майнинге.

«Мы видим, что многие страны мира начинают бороться за криптоинвестиции. Сегодня Россия занимает третье место в мире по майнингу цифровых валют. Нам важно сохранять статус цифрового государства и создавать условия для развития подобных современных инструментов. Это часть большого высокотехнологичного процесса. Задача государства — создание адекватного правового регулирования для людей, занятых в майнинге, создание и регулирование прозрачных правил и механизмов, обеспечение безопасности обращения цифровых валют. Любая «серая» зона несет риски финансирования различной противозаконной, криминальной деятельности — в том числе, экстремистских и террористических организаций. Налоги от майнинга и оборота криптовалюты уже сегодня могут приносить доход в бюджеты регионов — мне, как депутату, представляющему Владимирскую и Ивановскую области в ГосДуме, защищающему интересы региона — это очень важно», — подчеркнул Алексей Говырин.