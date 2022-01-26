Брюссель, , 21:56 — REGNUM России надлежит «отозвать свои войска» с территории Украины, Грузии и Молдавии, заявил 26 января на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, российские войска там «размещаются без согласия этих стран».

«Россия должна воздерживаться от агрессивных действий, от проявлений враждебности. России также надлежит отозвать свои войска от Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран», — заявил Столтенберг на брифинге, организованном по факту передачи России ответа на её предложения по гарантиям безопасности и стратегической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях Столтенберга, отметил, что нынешний генсек НАТО «потерял связь с реальностью».

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен заявил, что США не хотят публикации ответов, данных ими России