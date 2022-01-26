Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Модель Крис Хефнер, вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера, поддержала свою коллегу Холли Мэдисон, после рассказа о существовании её непристойных фотографий. Хефнер опубликовала пост на эту тему в личном Twitter-аккаунте, где

Хью Марстон Хефнер Alexander Hauk

https://twitter.com/crystalhefner/status/1485828161614974976

«Я нашла тысячи фотографий с одноразовых фотоаппаратов, о которых Вы говорили», — обратилась Хефнер к Мэдисон. «Я немедленно разорвала их и уничтожила каждую фотографию с Вами и с бесчисленным множеством других женщин. Их больше нет», — утверждает она.

Ранее Холли Мэдисон рассказала о своём болезненном опыте пребывания в особняке Хью Хефнера. Модель призналась, что «боялась уйти» от редактора, так как он «постоянно фотографировал женщин на свою одноразовую камеру» и «делал копии» снимков, раздавая их всем, кто присутствовал в эту ночь. «Если я уйду, останется только эта гора порно-мести, которая только и ждёт, чтобы выйти», — говорила Мэдисон.

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