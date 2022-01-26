Вашингтон, 26 января 2022, 21:43 — REGNUM В американском штате Луизина произошел взрыв на одном из химических предприятий, сообщает 26 января местный телеканал KPLC.
Инцидент произошёл в городе Вестлейк.
По утверждению телеканала, на территории химического завода взорвалась цистерна с этилендихлоридом.
На данный момент известно о троих пострадавших. СМИ сообщают, что они получили легкие травмы.
Причины взрыва пока не выяснены. Информация уточняется.
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