В США произошел взрыв на химическом заводе
Вашингтон, 26 января, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В американском штате Луизина произошел взрыв на одном из химических предприятий, сообщает 26 января местный телеканал KPLC.
Michael Deal
Взрыв
Инцидент произошёл в городе Вестлейк.
По утверждению телеканала, на территории химического завода взорвалась цистерна с этилендихлоридом.
На данный момент известно о троих пострадавших. СМИ сообщают, что они получили легкие травмы.
Причины взрыва пока не выяснены. Информация уточняется.