Вашингтон, 26 января, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В американском штате Луизина произошел взрыв на одном из химических предприятий, сообщает 26 января местный телеканал KPLC.

Michael Deal Взрыв

Инцидент произошёл в городе Вестлейк.

По утверждению телеканала, на территории химического завода взорвалась цистерна с этилендихлоридом.

На данный момент известно о троих пострадавших. СМИ сообщают, что они получили легкие травмы.

Причины взрыва пока не выяснены. Информация уточняется.