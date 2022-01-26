Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Вашингтон не намерен публиковать содержание письменного ответа на предложения России по стратегической стабильности и гарантиям безопасности, заявил 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Госдепартаменте.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Белый дом рассчитывает на то, что и Россия не станет обнародовать письменный ответ США.

«Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению», — заявил Блинкен.

Блинкен рассказал. что ответы Вашингтона полностью скоординированы с его союзниками и даже с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял в Москве посла США Салливана, который «передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности».

Напомним, Россия в середине декабря 2021 года выдвинула Вашингтону ряд предложений о гарантиях обеспечения ее безопасности и стратегической стабильности в мире. Российские предложения, в отличие от ответа США, были опубликованы полностью.

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