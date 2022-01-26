Тюмень, 26 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Тюмени многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город» возглавил известный российский хирург доктор медицинских наук Расим Тамразов. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Medgorod.info «Медицинский город» в Тюмени

Расим Тамразов 25 лет работал в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н.Блохина Минздрава РФ. Прошёл путь от ординатора до ведущего эксперта высокотехнологических направлений онкологии. Тамразов является одним из основателей «Российского общества специалистов по колоректальному раку. Доктором Тамразовым разработан ряд образовательных программ для российских хирургов, онкологов проктологов в регионах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние три года «Медицинский город» сотрясали коррупционные скандалы — нецелевые траты, хищение 29 млн рублей. Бывший директор «Медицинского города» Андрей Кудряков обвиняется по статье ст. 285 ч.1 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).