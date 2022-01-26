Вашингтон, 26 января, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Певица Джанет Джексон, сестра поп-исполнителя Майкла Джексона, рассказала о своих взаимоотношениях с братом в документальном фильме Janet. Об этом 26 января пишет Daily Mail.

Casta03 Майкл Джексон

По словам Джанет Джексон, её брат иногда был жесток по отношению к ней и оскорблял её из-за лишнего веса. «Были времена, когда Майк дразнил меня и обзывал. Поросёнок, лошадь, свинья на убой, корова», — поделилась она.

Добавим, что премьера документального фильма о Джанет Джексон состоится в США 28 января 2022 года на телеканалах A&E и Lifetime. В Великобритании картина выйдет 31 января на Sky Documentaries и NOW.

ИА REGNUMнапоминает, что Джанет Джексон — американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, а также актриса. Впервые она попала на сцену в возрасте семи лет — она сыграла в сериале The Jacksons.