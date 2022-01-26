Стокгольм, 26 января, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Шведская поп-исполнительница Tove Lo (Эбба Туве Нильссон) выпустила How Long, новый трек, который вошел в официальный саундтрек второго сезона сериала «Эйфория». Об этом исполнительница рассказала 26 января в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот видео на YouTube Кадр из сериала «Эйфория»

На прошлой неделе певица рассказала своим фанатам, что ее первый сингл в 2022 году выйдет на этой неделе. Теперь в социальных сетях Tove Lo подтвердила, что песня вышла, и она стала следующим синглом из саундтрека ко второму сезону «Эйфории».

https://www.instagram.com/p/CZICnp3P3bE/

Песня How Long следует за недавним синглом Ланы Дель Рей (Элизабет Грант) Watercolor Eyes, который также вошел в саундтрек сериала.