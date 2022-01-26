Братислава, , 21:22 — REGNUM Тело бывшего руководителя службы военной разведки Словакии, генерал-майора Петра Бучка, обнаружено в пригородном районе Братиславы, сообщает 26 января телеканал JOJ.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации местных СМИ, полиция проводит проверку по факту его смерти, которая, с большой вероятностью, являлась насильственной.

Тело бывшего начальника разведки ВС Словакии, возглавлявшего её с ноября 1998 года по декабрь 1999 года, найдено 25 января возле каменоломни в столичном пригороде Девин.

Отмечается, что Бучка в последние годы был связан с некими коммерческими структурами, часто привлекавшими внимание полиции.

СМИ утверждают, что следствие уже определило главную версию — убийство.

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