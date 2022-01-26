Тбилиси, , 22:44 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 26 января на своей странице в «Фейсбуке» выступила с призывом к населению оказывать доверие полицейским силам.

Грузинская полиция Facebook.com/MIAofGeorgia

«Очень важно иметь доверие к государственному учреждению, такому, как полиция, которая отвечает за общественную безопасность и защиту прав человека. Мы ценим самоотверженное служение полиции стране и народу, и которому, к сожалению, наносят ущерб отдельные действия некоторых сотрудников полиции. Нарушители должны быть строго наказаны, действия конкретных лиц не должны быть обобщены, и недопустимо бросать тень на государственные институты из-за таких конкретных случаев», — написала Зурабишвили.

Напомним, что за прошедшие дни в Грузии были зафиксированы случаи превышения полицейскими должностных полномочий с применением насилия.