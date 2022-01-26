Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 21:18 — ИА Регнум. С начала 2021 года из организаций Ростовской области уволены 2 337 человек. Люди лишились работы в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата, сообщил на заседании донского правительства руководитель региональной службы занятости населения Сергей Григорян.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вы уволены!

Этот показатель, отметил он, в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года, когда лишились работы 3 637 человек.

В 2022 году планируется высвобождение 1 678 работников.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области уровень регистрируемой безработицы снизился в несколько раз, сейчас он составляет 0,8%. Этот показатель соответствует данным до начала пандемии коронавируса. В настоящее время численность зарегистрированных безработных на Дону составляет 17 051 человек. Банк вакансий содержит 56,9 тыс. предложений.