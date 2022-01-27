Подгорица, , 00:01 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович прервал визит в Северную Македонию по запросу премьер-министра Здравко Кривокапича и вернулся в Подгорицу. Об этом 26 января сообщили черногорские СМИ.

Черногория

В качестве причины отмены визита было обозначено то, что премьер Кривокапич не был заранее проинформирован о нём, сообщил телеканал РТЦГ.

В Скопье Радулович должен был встретиться с президентом Северной Македонии, со спикером парламента, с вице-премьером македонского правительства и с министром иностранных дел этой балканской страны. Радулович извинился перед хозяевами из-за отмены визита.

Ранее премьер Кривокапич обвинил Радуловича в том, что с сентября прошлого года он работал над формированием «правительства меньшинства», и что «об этом свидетельствуют многие его контакты и путешествия».

Правительство меньшинства означает, что партии, входящие в его состав, не располагают большинством мест в парламенте. Инициативу по формированию такого правительства ранее выдвинул вице-премьер Черногории Дритан Абазович, который представляет коалицию «Черным по белому», получившую на парламентских выборах в августе наименьшее число голосов в рамках действующей правящей коалиции. Абазович ведет переговоры с представителями других партий правящего объединения, а также с теперь уже оппозиционной Демократической партией социалистов президента Мило Джукановича о создании такого правительства.