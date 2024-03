Лос-Анджелес, США, 26 января, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Warpaint выпустила новый сингл под названием Champion. Об этом 26 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

YouTube-канал группы Warpaint Гитара

Ранее Warpaint вернулись спустя продолжительное время в свои социальные сети, поделившись новой фотографией. Они спросили у своих подписчиков: «Как у всех дела?». Короткого вопроса и фотографии было достаточно, чтобы фанаты обрадовались их скорому возвращению и предположили о выходе новой музыки, и оказалось, что они были правы.

https://twitter.com/_Warpaint/status/1484965794207391744

BBC 6Music сообщил, что музыкальный журналист Мэри Энн Хоббс представит новую песню группы в прямом эфире BBC Radio. Warpaint сказали об этом треке: «Жизнь слишком коротка, чтобы не стремиться к совершенству во всем, что мы делаем».