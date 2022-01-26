Москва, 26 января, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Блогеры Некоглай и Иван Золо поделились с подписчиками фрагментом их совместной песни. Об этом 26 января пишет SRSLY.

Скриншот видео на YouTube Блогер Некоглай

Как отмечает портал, блогеры включили ещё не выпущенный трек во время совместного стрима на платформе Twitch. Зрители успели услышать лишь одну строчку: «Занимается делами Ваня. Он вроде бы обычный парень». Точную дату выхода, а также название песни блогеры не сообщили.

Ранее блогер Некоглай получил травму во время съёмки ролика для TikTok. Он не смог удержать своего коллегу Даню Милохина, из-за чего они вместе упали — Некоглай неудачно приземлился на руку и сломал её в трёх местах.