Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пассажирский автобус попал в ДТП, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД 26 января.

ГУ МЧС России по Ростовской области ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

Авария произошла днём в переулке Рубиновом. Водитель автобуса, обслуживающего маршрут №65, предположительно, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Kia Rio.

В момент ДТП в автобусе находились около 40 пассажиров. Пострадавших нет.

Полиция выясняет детали случившегося.