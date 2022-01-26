Приштина, , 21:40 — REGNUM В Косово 26 января в результате исследования 16 307 образцов выявили 4397 носителей коронавируса, что стало новым рекордом для Косово. Признаны излечившимися 607 человек, за сутки в крае не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Оживленный перекресток, Приштина, Косово Arben Llapashtica

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 190 663 случая заражения, не считая сербского населения края, 162 333 пациента излечились, 3002 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 25 458. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в несколько раз больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 832 020 человек, при этом произведено уже свыше 1 759 797 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 65 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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