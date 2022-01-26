Москва, , 21:05 — REGNUM Телеканал «Пятница!» анонсировал новое шоу под названием «Детектор». Новость о скором выходе проекта появилась в официальном Instagram-аккаунте.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CZJzdLao3QH/

Первым гостем шоу станет блогер Даня Милохин. В рамках передачи он будет отвечать на различные вопросы, к нему в этот момент будет подключён полиграф.

Добавим, что премьера шоу запланирована на 2022 год. Однако точная дата выхода пока неизвестна.

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