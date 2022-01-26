Москва, 26 января, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Телеканал «Пятница!» анонсировал новое шоу под названием «Детектор». Новость о скором выходе проекта появилась в официальном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Даня Милохин

https://www.instagram.com/p/CZJzdLao3QH/

Первым гостем шоу станет блогер Даня Милохин. В рамках передачи он будет отвечать на различные вопросы, к нему в этот момент будет подключён полиграф.

Добавим, что премьера шоу запланирована на 2022 год. Однако точная дата выхода пока неизвестна.