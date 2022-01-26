Москва, 26 января, 2022, 21:05 — ИА Регнум.

В День российского студенчества в рамках «Дня студента со «Знанием» учащиеся вузов от Калининграда до Владивостока поздравили друг друга в режиме реального времени, представители бизнеса и медиа провели мастер-классы и паблик-токи, признанные эксперты рассказали студентам о возможностях, которые предоставляют образовательные проекты государственных и некоммерческих организаций. Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система», представила российскому студенчеству проект «Лифт в будущее», который активно поддерживает Центр компетенций РСВ.

АФК Система Семинар

«9 из 10 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет не могут определиться с профессией. Об этом говорят не только опросы: на второй-третий курс приходится пик отчислений по собственному желанию. Молодежь выбирает специальность и университет наобум, по рейтингам или по совету родителей — последнее особенно часто бывает в регионах, где с успехом ассоциируется переезд в столицу и «надежная» специальность. Высшее образование — это просто база, в VUCA-мире неактуален подход «одна профессия на всю жизнь». Цель нашего флагманского образовательного проекта «Лифт в будущее» — помочь как можно большему числу людей развить надпрофессиональные компетенции, которые позволят быстро интегрироваться в любую сферу, и получить представление о карьерных треках в разных отраслях», — отметила Оксана Косаченко.

«Лифт в будущее» — флагманская образовательная программа Благотворительного фонда «Система», оператора социальных инвестиций АФК «Система». Развитие человеческого капитала — один из ключевых приоритетов Корпорации в социальной сфере, поэтому благотворительный фонд реализует проекты в области современного образования, профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодых специалистов.

С момента объединения под названием «Лифт в будущее» в 2011 году инициативы фонда прошли через множество трансформаций, самой значимой из которых стало создание цифровой образовательной платформы как ответ на условия пандемии. С момента запуска в 2020 году онлайн-ресурс собрал 260 000 участников, выпустил 80 образовательных материалов, помог найти стажировку или первую работу нескольким сотням студентов и выпускников. Вокруг проекта образовалось устойчивое сообщество: 150 партнерских вузов, 20 ссузов, 100 волонтеров из 25 регионов, 150 пар «студент-амбассадор — наставник из АФК «Система».

«Лифт в будущее» дает возможность пройти профориентацию и получить представление о карьерных треках в разных областях, развить востребованные работодателями soft и flexible skills, а затем найти стажировку или работу в одной из компаний группы АФК «Система». Обучение на онлайн-платформе доступно для каждого, вне зависимости от региона проживания, социального статуса, пола и возраста — хотя в первую очередь программа ориентирована на людей от 16 до 25 лет, которые хотят пройти профориентацию, найти или сменить работу, развить надпрофессиональные навыки.

Проект входит в число лучших практик Устойчивого развития ООН (SDG Good Practices) по четырем Целям устойчивого развития: «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост», «Гендерное равенство» и «Уменьшение неравенства». Кроме того, в марте 2021 года Благотворительный фонд «Система» получил статус партнера национальных проектов РФ за вклад в реализацию целей и задач национального проекта «Образование».

Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году как оператор социальной деятельности компаний Группы АФК «Система». БФ «Система» является Центром ESG — компетенций Корпорации, инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, способствует ответственному отношению к окружающей среде, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения благотворительной деятельности Корпорации.