Москва, , 07:40 — REGNUM Австралия не сможет так нарастить объемы экспорта своего СПГ в ЕС, чтобы заместить поставки российского газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил старший научный сотрудник лаборатории системного анализа отраслевых рынков Центра исследований отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев. Так он прокомментировал высказывание министра природных и водных ресурсов Австралии Кита Питта о том, что его страна готова поставлять сжиженный газ в страны ЕС, если те столкнутся с нехваткой российского топлива.

Танкер СПГ Wargaming.net

«В данный момент потребители российского и австралийского газа находятся в разных сегментах, что на практике означает отсутствие между ними конкуренции, — сказал Гордеев. — Несмотря на то, что в 2021 году Австралия стала мировым лидером среди экспортеров СПГ, весь объем австралийского газа экспортировался в страны Азии. Очевидно, что за короткий период значительно нарастить объемы экспорта СПГ из Австралии нереалистично, особенно с целью замещения поставок российского газа в Европу».

Как пояснил эксперт, переориентация поставок австралийского СПГ из стран Азии в Европу в значительных объемах также маловероятна.

«Во-первых, увеличится транспортное плечо, что приведет к более высоким издержкам, связанным с транспортировкой газа. Во-вторых, рынок СПГ быстро балансируется, и недостаток поставок газа в Азию мгновенно приведет к росту цен в данном регионе. Поэтому без политических обязательств частные компании будут поставлять газ по наиболее маржинальным направлениям, а для Австралии это государства АТР», — убежден Гордеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что заявления австралийского министра лишь усугубляют энергетический кризис.