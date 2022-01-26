Казань, 26 января, 2022, 20:59 — ИА Регнум. 26 января на официальном сайте московского ЦСКА объявили, что 23-летний российский центральный полузащитник Константин Кучаев проведет остаток сезона в казанском «Рубине» на правах аренды.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Константин Кучаев

Также сообщается, что «Рубин» сможет выкупить Кучаева в конце сезона перед завершением аренды.

В текущем сезоне воспитанник «красно-синих» принял участие в пятнадцати матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки. В прошлом сезоне на счету полузащитника 9 (6+3) очков по системе гол+пас в 21-м матче Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21.

Текущее соглашение Кучаева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в 4 миллиона евро.