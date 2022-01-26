Вашингтон, 26 января 2022, 20:58 — REGNUM Участники образовательной программы «Обучение устойчивости к наркотикам» (Drug Abuse Resistance Education, сокращённо DARE) обвинили сериал «Эйфория» в пропаганде наркотиков. Об этом 26 января пишет TMZ.
«Вместо того, чтобы способствовать желанию каждого родителя уберечь своих детей от потенциально ужасных последствий злоупотребления наркотиками и другого рискованного поведения, телевизионная драма HBO «Эйфория» ошибочно прославляет и возвышает употребление наркотиков школьниками», — рассказал один из активистов организации. «К сожалению, HBO, социальные сети, обозреватели телевизионных программ и платная реклама решили назвать шоу «новаторским», вместо того, чтобы признать потенциальные негативные последствия для детей школьного возраста», — добавил представитель DARE.
ИА REGNUM напоминает, что премьера второго сезона шоу «Эйфория» состоялась 9 января 2022 года. Сериал стал самым популярным проектом компании HBO.
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