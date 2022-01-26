Вашингтон, 26 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Участники образовательной программы «Обучение устойчивости к наркотикам» (Drug Abuse Resistance Education, сокращённо DARE) обвинили сериал «Эйфория» в пропаганде наркотиков. Об этом 26 января пишет TMZ.

Скриншот видео на YouTube Кадр из сериала «Эйфория»

«Вместо того, чтобы способствовать желанию каждого родителя уберечь своих детей от потенциально ужасных последствий злоупотребления наркотиками и другого рискованного поведения, телевизионная драма HBO «Эйфория» ошибочно прославляет и возвышает употребление наркотиков школьниками», — рассказал один из активистов организации. «К сожалению, HBO, социальные сети, обозреватели телевизионных программ и платная реклама решили назвать шоу «новаторским», вместо того, чтобы признать потенциальные негативные последствия для детей школьного возраста», — добавил представитель DARE.

ИА REGNUM напоминает, что премьера второго сезона шоу «Эйфория» состоялась 9 января 2022 года. Сериал стал самым популярным проектом компании HBO.