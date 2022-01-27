Москва, , 07:35 — REGNUM Доля юаня в международной торговле будет увеличиваться, но данный рост популярности китайской валюты не стоит преувеличивать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал данные о том, что юань вышел на четвертое место по объему использования в международных расчетах.

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«Успехи юаня достаточно ожидаемы: восстановление всей мировой экономики и быстрый восстановительный рост китайской влияют на рост популярности юаня и транзакций, проведенных в этой валюте, — сказал Файншмидт. — Ожидаемо, что при таком весе китайской экономики доля юаня должна увеличиваться, однако здесь присутствует ряд ограничителей, которые отталкивают и инвесторов, и экономических контрагентов от использования китайской валюты — в отличие от доллара или евро юань не является свободно конвертируемой валютой».

Как уточнил экономист, китайское руководство рассматривает возможность либерализации, но переход к свободной конвертации случится не скоро.

«Рост популярности юаня не стоит преувеличивать — в обозримой перспективе доллар и евро однозначно останутся наиболее привлекательными мировыми валютами. Исключение возможно лишь в случае возникновения «черных лебедей» или каких-либо негативных экономических и финансовых катаклизмов, которые ударят и по евро, и по доллару», — сказал Файншмидт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что торговая война США и Китая тормозит процесс вовлечения юаня в мировую экономику.

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