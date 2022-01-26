Ливерпуль, Великобритания, 26 января, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Telegraph, 53-летний португальский футбольный тренер Витор Перейра может стать новым главным тренером «Эвертона». Последним клубом Перейры был «Фенербахче», который покинул 21 декабря 2021 года.

Www.nufc.co.uk Рафаэль Бенитес

5 февраля «Эвертон» в матче четвертого раунда Кубка Англии 2021/22 сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Бывший главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку 16 января 2022 года за неудовлетворительные результаты команды в рамках АПЛ. После двадцати туров «ириски» с девятнадцатью очками занимают шестнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата.