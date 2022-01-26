Белград, , 22:39 — REGNUM Вице-премьер правительства Черногории Дритан Абазович 26 января прибыл в Белград с частным визитом к патриарху Сербскому Порфирию.

Дритан Абазович

В соответствии с неофициальной информацией, которую распространил черногорский телеканал РТЦА, главной тема встречи Абазовича с патриархом Порфирием будет подписание базового соглашения между черногорским государством и Сербской православной церковью.

Абазович также обсудит с главой СПЦ актуальную политическую ситуацию в Черногории и возможности для улучшения отношений между двумя странами.

Напомним, что ранее днем правительство Черногории приняло совместное заявление, в котором высказывается готовность подписать базовое соглашение с СПЦ в кратчайшие сроки.