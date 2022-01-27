Москва, , 07:25 — REGNUM Прогнозы о том, что в РФ нет предпосылок для роста цен на основные сорта хлеба и другие социально значимые хлебобулочные изделия, выглядят обоснованными, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Об этом он заявил 27 января корреспонденту ИА REGNUM.

Хлеб Анна Побежимова © ИА Красная Весна

«Такую уверенность вселяет тот факт, что в 2021 году был собран хоть и не рекордный урожай зерновых, но достаточный для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и некоторого экспорта, — сказал Рамазанов. — Кроме того, некоторые ограничительные меры по сдерживанию неконтролируемого вывоза зерновых позволили сформировать запасы зерна. На начало 2022 года — более 90 млн тонн. Это значительно выше уровня запасов 2019—2021 годов. При этом меры по регулированию экспорта зерна продолжаются. Предложения отдельных участников рынка повысить отпускные цены зерна являются попыткой коррекции цен, которая, скорее всего, не найдет поддержки у производителей, получивших или ожидающих получения от правительства дополнительной поддержки».

Поэтому, как полагает Рамазанов, ожидать роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия по причине изменения цен на зерно или его недостатка в 2022 году не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство сельского хозяйства России заявило, что не видит предпосылок для существенного роста цен на хлебобулочные изделия в России.