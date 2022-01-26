Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону при пожаре в многоквартирном жилом доме погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Огонь вспыхнул в одной из квартир в трёхэтажном доме, расположенном на улице Суворова. На месте пожара обнаружено тело погибшего. Пол, личность и причина возгорания устанавливаются.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. На месте происшествия работают следователи.