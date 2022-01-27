Москва, , 07:20 — REGNUM Покупка интернет-магазина в РФ выглядит куда менее рискованной, нежели приобретение офлайн-бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUMM 27 января заявил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в 2021 году выросло количество объявлений о продаже интернет-магазинов и предприятий общественного питания.

Интернет-магазин Иван Шилов © ИА REGNUM

«С одной стороны, это связано с ростом онлайн-торговли в целом, а с другой — проверить реальные показатели интернет-магазина (конверсию, уникальных посетителей, число покупок и т.п.) намного проще, чем при покупке офлайн-бизнеса, а значит, потенциальных рисков меньше, — сказал Завьялов. — Что касается рынка общепита в 2021 году, то на него напрямую влияли различного рода резкие антиковидные меры от локальных ограничений работы до введения QR-кодов. Причем условия работы общепита по регионам зависели от решений местных властей, поэтому нормально планировать бизнес получалось не у всех. Отсюда и рост предложений предприятий общепита в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году сфера розничной торговли РФ не смогла достичь доковидных оборотов.