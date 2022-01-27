Москва, , 07:15 — REGNUM Российская сфера розничной торговли хотя и не смогла достичь доковидных оборотов, но показывала стабильные цифры весь 2021 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал тот факт, что в РФ в 2021 году на 23% выросло количество объявлений о продаже готового бизнеса.

Предприниматель

«Рост числа объявлений о продаже готового бизнеса в 2021 году отчасти отыгрывает падение 2020 года, которое тогда составило 5−7%, — сказал Завьялов. — Торговля и услуги — это традиционные лидеры рынка продаж готового бизнеса, поскольку именно в этих сферах сконцентрировано большинство компаний малого и среднего бизнеса. Текущий рост числа объявлений скорее указывает на оживление рынка и вряд ли может быть негативным сигналом. Уже нет, как во время пандемии, такого числа объявлений о продаже гостиниц, офисов, фитнес-центров и развлекательных учреждений. Зато стабильным остается предложение по продаже различного рода розничных торговых точек — эта сфера хоть и не смогла достичь доковидных оборотов, но зато показывала стабильные цифры весь 2021 год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве совокупный оборот предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году составил 3,2 трлн рублей.

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