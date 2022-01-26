Киев, , 20:52 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины запланировало проведение массовых учений для гражданского населения, чтобы приготовить его к возможной чрезвычайной ситуации, сообщает 26 января пресс-служба украинского МВД.

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По утверждению ведомства, массовые учения пройдут в разных регионах.

«МВД проведет массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Они пройдут в разных регионах страны. В Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах», — указано в сообщении на официальном сайте МВД Украины.

По словам украинского министра внутренних дел Дениса Монастырского, в ходе учений будет сделан упор на правилах безопасного обращения с взрывоопасными предметами.

«В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию», — сообщает сайт МВД Украины.

Учения будут проведены на фоне непрерывных заявлений США и их сателлитов о грядущем «российском вторжении», которое Вашингтон обещает Киеву с ноября 2021 года.

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