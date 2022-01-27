Москва, 27 января, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Предложения Центрального банка РФ о запрете в России майнинга и оборота криптовалюты следует считать ошибкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ, профессор Марина Абрамова. Так она прокомментировала аргументацию ЦБ РФ, который, обосновывая необходимость этого запрета, обратил внимание на то, что граждане РФ вместо того, чтобы вкладывать средства в депозиты и ценные бумаги, приобретают криптовалюты, а это «вывод капитала из экономики».

Криптовалюта

«Доклад о введении запрета на майнинг и оборот криптовалюты считаю ошибкой, — сказала Абрамова. — Отток капитала будет продолжаться, только будет еще более «серым». Необходимо не запрещать майнинг и оборот криптовалют, а формировать инструменты и методы его регулирования. Да, это сложно, проще просто запретить. Но любой запрет в виде административного решения (в случае если это противоречит интересам участников рынка) вызовет появление новых способов обхода данного решения».

Что касается вложения средств в депозиты, то оно, как пояснила Абрамова, практически лишено экономической выгоды в условиях низких ставок (ниже, чем уровень инфляции), а также налога на доходы с депозитов. Также она подчеркнула, что все, кто инвестирует в криптовалюту, понимают, насколько высока ее волатильность.

«Голосовые сигналы» Банка России относительно обесценения, скорее всего, не сработают. Вообще, «голосовые сигналы» регулятора эффективны в случае высокого уровня доверия», — подытожила профессор.

Напомним, как сообщалось ранее, Банк России в комментарии Forbes попытался ответить критикам и объяснить, чем опасны криптовалюты.