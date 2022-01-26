Турин, Италия, , 20:49 — REGNUM 28-летний оттянутый нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. На футболиста, как сообщает издание Tuttomercato, претендует «Ливерпуль».

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Летом 2022 года истекает контракта Пауло Дибалы с туринским клубом. Последнее предложение руководства «старой синьоры» о продлении контракта Дибала отклонил из-за того, что «Ювентус» отказался повышать футболисту зарплату.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в семнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА аргентинец набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас в четырех матчах групповой стадии.