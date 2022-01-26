Неклиновский район, Ростовская область, 26 января, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 12 человек на коллекторе в Дмитриадовке (Неклиновский район Ростовской области), сообщается на сайте ведомства 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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В нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, обвиняется бывший главный инженер — заместитель директора по производству МУП «Управление «Водоканал» Таганрога. Следователи полагают, что в мае 2021 года он не осуществил контроль за заменой вышедшей из строя задвижки канализационного коллектора на территории очистных сооружений, расположенных в Дмитриадовке. Наряду с этим он не обеспечил использование аварийной бригадой средств индивидуальной защиты, применение которых помогло бы избежать трагедии.

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ИА REGNUM сообщало, что во время ремонта на канализационном коллекторе произошёл выброс метана. Погибли 12 человек.

Материалы уголовного дела направлены в Неклиновский районный суд.