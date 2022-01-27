Москва, 27 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Действия МВФ, который призывает Сальвадор отказаться от использования биткоина, но в то же время считает нормальным наращивание госдолга США, вызывают немало вопросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал заявления МВФ, который посчитал, что власти Сальвадора должны исключить биткоин из перечня официальных платежных средств.

Криптовалюта

«Международный валютный фонд очень обеспокоен судьбой 6,5 миллионов граждан Сальвадора. Была такая старая шуточная песня «Гондурас в огне», повествующая о том, жители РФ в условиях тотального дефицита сильно беспокоились о проблемах Гондураса. Гондурас как раз граничит с Сальвадором, а еще обе эти страны находятся очень близко к США, где печатается самая «надежная» валюта в мире. И именно ее, как я понимаю, МВФ очень охотно бы порекомендовал в качестве официального средства платежа всем странам, — сказал Ордов. — В США годовой дефицит бюджета в 2,8 трлн долларов, а общий накопленный госдолг 26 трлн, что составляет более 100% ВВП и продолжает увеличиваться. Такую финансовую политику в МВФ видимо не считают угрозой финансовой стабильности».

Как пояснил Ордов, казус Сальвадора показывает, насколько становится хрупок современный механизм финансовой устойчивости, и предвещает возможный конец «воздушного замка» необеспеченного печатания доллара и других резервных валют.

«Впрочем, возможно, что действия МВФ действительно связаны напрямую с крипторынком и желанием его ограничить. В связи с этим так ли случайна инициатива ЦБ РФ по запрету криптовалют в России? Теперь появился ответ на вопрос, что общего между МВФ и ЦБ РФ. Как оказалось, это «забота о финансовой стабильности», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в МВФ полагают, что использование биткоина угрожает финансовой стабильности в Сальвадоре.