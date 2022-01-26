Лос-Анджелес, США, 26 января 2022, 20:45 — REGNUM Американскую модель и предпринимательницу Ким Кардашьян обвинили в злоупотреблении фотошопом. Об этом 26 января пишет Page Six.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Toglenn

По данным СМИ, пользователи Сети заметили, что Ким Кардашьян редактировала свою фигуру на снимке, который она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. На фотографии нога модели была неестественно вогнута под коленом. После негативных комментариев Кардашьян удалила снимок, однако подписчики успели сделать скриншот публикации.

Ранее рэпер Канье Уэст (Йе), с которым Кардашьян находится в состоянии развода, заявил, что передал ей вторую часть скандального интимного видео с её участием. Однако менеджер модели опроверг его слова: «Ким остаётся твердой в своём убеждении, что второго видео не существует. Спустя 20 лет она действительно хочет перелистнуть эту главу», — говорит он.

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