Лос-Анджелес, США, 26 января, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Американскую модель и предпринимательницу Ким Кардашьян обвинили в злоупотреблении фотошопом. Об этом 26 января пишет Page Six.

Toglenn Ким Кардашьян

По данным СМИ, пользователи Сети заметили, что Ким Кардашьян редактировала свою фигуру на снимке, который она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. На фотографии нога модели была неестественно вогнута под коленом. После негативных комментариев Кардашьян удалила снимок, однако подписчики успели сделать скриншот публикации.

Ранее рэпер Канье Уэст (Йе), с которым Кардашьян находится в состоянии развода, заявил, что передал ей вторую часть скандального интимного видео с её участием. Однако менеджер модели опроверг его слова: «Ким остаётся твердой в своём убеждении, что второго видео не существует. Спустя 20 лет она действительно хочет перелистнуть эту главу», — говорит он.