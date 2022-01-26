Милан, Италия, 26 января, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, миланский «Интер» в ближайшие несколько часов объявит о завершении сделки по аренде 33-летнего эквадорского форварда Фелипе Кайседо.

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В текущем сезоне Фелипе Кайседо принял участие в десяти матчах за «Дженоа» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Фелипе Кайседо перешел в «Дженоа» 31 августа 2021 года из римского «Лацио» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость эквадорского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Ранее «Интер» объявил о трансфере флангового атакующего защитника «Аталанты» и сборной Германии Робина Госенса. «Нерадзурри» выкупят контракт Госенса летом 2022 года за 25 миллионов евро.