Глазго, Великобритания, , 20:42 — REGNUM Шотландская инди-рок группа Walt Disco анонсировала дебютный альбом под названием Unlearning и представила клип на песню How Cool Are You? Об этом 26 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа группы Walt Disco Официальный YouTube-канал Walt Disco

How Cool Are You? — это первый новый релиз группы в 2022 году, и он появится на новом альбоме вместе с предыдущими синглами Macilenta, Weightless, Selfish Lover и Cut Your Hair.

Группа рассказала о новом сингле: «На этот раз мы хотели надеть коньки и раскрасить каток во все цвета радуги, бросив вызов надутой «крутой команде» и показав, что крутость не должна быть ценой веселья и принятия себя!»

