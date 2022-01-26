Глазго, Великобритания, 26 января 2022, 20:42 — REGNUM Шотландская инди-рок группа Walt Disco анонсировала дебютный альбом под названием Unlearning и представила клип на песню How Cool Are You? Об этом 26 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа группы Walt Disco
Кадр из клипа группы Walt Disco
Официальный YouTube-канал Walt Disco

How Cool Are You? — это первый новый релиз группы в 2022 году, и он появится на новом альбоме вместе с предыдущими синглами Macilenta, Weightless, Selfish Lover и Cut Your Hair.

Группа рассказала о новом сингле: «На этот раз мы хотели надеть коньки и раскрасить каток во все цвета радуги, бросив вызов надутой «крутой команде» и показав, что крутость не должна быть ценой веселья и принятия себя!»

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