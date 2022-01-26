Вашингтон, 26 января, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Американские рэперы Foolio (Чарльз Джонс) и Blueface (Джонатан Портер) представили клип на совместный трек JFET. Премьера видео состоялась на YouTube-канале Foolio 26 января.

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В видео исполнители перемещаются между различными локациями, зачитывая строчки о собственной жизни. Эта работа стала дебютным сотрудничеством артистов.

Напомним, что Foolio является активно набирающим популярность рэпером. На 2022 год запланирован выход его нового студийного проекта.