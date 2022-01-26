Салехард, 26 января, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Ямал с 22 марта по 18 апреля 2022 года примет первые Всероссийские арктические игры, которые пройдут в Салехарде и Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Mil.ru Биатлон

Данные состязания станут первым этапом отбора на XXVI Арктические зимние игры, которые пройдут с 29 января по 4 февраля 2023 года в канадском городе Форт Мак-Мюррей. Для участия в международных арктических зимних играх будет сформирована единая сборная России из 104 спортсменов, в которую войдут представители девяти регионов Арктической зоны РФ.

Спортсмены будут состязаться в арктическом многоборье, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и снегоступах, волейболе, лыжных гонках, настольном теннисе, стрельбе из лука и в фигурном катании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ямала в апреле прошлого года направили заявку в международный комитет на проведение Арктических зимних игр в 2026 году.