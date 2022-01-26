Лион, Франция, 26 января, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Пресс-служба французского «Лиона» опровергла информацию о том, что 24-летний бразильский опорный полузащитник Бруно Гимарайнс перешел в «Ньюкасл».

Андрей Пронин ИА REGNUM «Лион» — «Зенит»

«Лион» напоминает, что в это трансферное окно следует принимать во внимание только информацию, официально опубликованную клубом», — говорится в заявлении команды из Лиона.

Ранее сообщалось, что «сороки» предложили «Лиону» 40 миллионов евро за трансфер Бруно Гимарайнса. При этом портал transfermarkt оценивает бразильского хавбэка в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Гимарайнса пять результативных передачей в 26-ти матчах за французский клуб во всех турнирах. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл в трех матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.