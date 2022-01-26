Нарьян-Мар, 26 января, 2022, 20:39 — ИА Регнум. На зимнике Нарьян-Мар — Усинск образовалась пробка — несколько машин не могут проехать по дороге из-за сильных сугробов.

Bookmix.ru Метель

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации НАО, автодорога Нарьян-Мар — Усинск закрыта с 24 января по погодным условиям.

«Люди поехали на свой страх и риск. Мы никого не бросаем, работы подрядчика продолжаются. На зимнике до сих пор идёт метель, что существенно затрудняет работы по уборке дороги. По предварительным метеопрогнозам метель должна прекратиться сегодня ночью и в течение суток дорога должна быть расчищена», — рассказал заместитель губернатора Вадим Соков.

В настоящее время идет эвакуация попавших в снежный плен людей. Известно, что среди них есть и дети.